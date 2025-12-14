Samsung представила концепт складного смартфона в виде паспорта

На недавнем опросе о дизайне будущих гаджетов Samsung продемонстрировала концепцию складного телефона в стиле паспорта. Об этом со ссылкой на источник в компании сообщает портал Sammy Fans.

Вендор планирует представить складной телефон широкого применения к 2026 году. Также эта инсайдерская информация подтверждаются данными из базы GSMA.

Новый дизайн напоминает паспортный документ, вероятно, корейского образца, возможно, предлагая удобный экран в сложенном виде и почти квадратный в разложенном, в отличие от нынешнего Galaxy Z Fold. К тому же, если верить инсайдерам, такой форм-фактор позволит устройству трансформироваться в планшет, подобно потенциальному складному iPhone Fold от Apple, что позиционирует Samsung в качестве конкурента «яблочного» вендора в 2026 году.

На обзорных изображениях нет конкретных деталей, но, судя по сообщениям, экран на обложке может иметь соотношение сторон 18: 9 в сложенном виде и 18: 18 в разложенном. Предполагается, что это продолжение эксперимента Samsung по выводу на рынок широкой серии складных смартфонов разных форм-факторов, поскольку покупатель откликается: первый трёхскладный смартфон Samsung, Galaxy TriFold, был быстро распродан и в настоящее время доступен только в Южной Корее, с планируемым распространением на другие страны.