Ученые объяснили феномен пробуждения прямо перед звонком будильника

При стабильном графике сна особые нейроны мозга учатся точно «предсказывать» время пробуждения, выводя организм из состояния сна незадолго до звонка будильника. Об этом изданию The Conversation рассказали сомнологи Университета Саншайн-Кост (Австралия).

В центре этого механизма находится супрахиазматическое ядро — небольшая группа нейронов в гипоталамусе, которую называют главными часами организма. Оно координирует циркадные ритмы — суточные колебания физиологических процессов, включая сон, бодрствование, температуру тела, аппетит и выработку гормонов. Именно циркадные ритмы определяют, почему одни люди легче встают рано утром, а другие чувствуют себя активнее поздно вечером.

Если человек придерживается стабильного режима сна, бодрствования и приема пищи, биологические часы начинают точно предсказывать распорядок дня. В этом случае организм запускает подготовку к пробуждению еще до сигнала будильника: постепенно повышается температура тела, снижается уровень мелатонина — гормона сна — и увеличивается выработка кортизола. Этот гормональный всплеск, известный как реакция пробуждения с выбросом кортизола, помогает быстрее перейти в состояние бодрствования.

Когда такой механизм работает слаженно, человек может проснуться за несколько минут до будильника и чувствовать себя отдохнувшим. Это признак того, что циркадный ритм хорошо синхронизирован с повседневным графиком и сигналами внешней среды, прежде всего утренним светом.

Однако раннее пробуждение не всегда означает здоровый сон. Если человек просыпается до будильника, но ощущает усталость или тревожность, это скорее указывает на плохое качество сна или его недостаточную продолжительность.