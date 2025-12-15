В РАН призвали запретить торговлю древностями в интернете

Полный запрет на торговлю древностями в интернете мог бы стать эффективным шагом для защиты памятников древней культуры и исторического наследия России, заявил директор Института археологии РАН, академик Николай Макаров ТАСС.

Он отметил, что проблема сохранения археологического наследия остается актуальной, нужны новые подходы. Так, считает Макаров, пора запретить торговлю древностями в интернете. Он назвал удивительным то, что этого до сих пор не сделали, поскольку большая часть незаконного оборота артефактов фиксируется через онлайн-площадки.

Макаров также предложил ввести новые правила для металлодетекторов, которые используют черные копатели. В других странах уже есть примеры ограничений на использование таких инструментов для расхищения захоронений и памятников.

Кроме того, ученый призвал использовать спутники и системы дистанционного зондирования Земли для мониторинга памятников. Он добавил, что можно привлечь алгоритмы на основе искусственного интеллекта для решения этих проблем. Вариантов противодействия может быть много, но в первую очередь нужно решить проблему с незаконным оборотом древностей в интернете, считает Макаров.