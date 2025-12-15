В РАН призвали запретить торговлю древностями в интернете

Парламентская газетаиещё 1

Полный запрет на торговлю древностями в интернете мог бы стать эффективным шагом для защиты памятников древней культуры и исторического наследия России, заявил директор Института археологии РАН, академик Николай Макаров ТАСС.

В РАН призвали запретить торговлю древностями в интернете
© РИА Новости

Он отметил, что проблема сохранения археологического наследия остается актуальной, нужны новые подходы. Так, считает Макаров, пора запретить торговлю древностями в интернете. Он назвал удивительным то, что этого до сих пор не сделали, поскольку большая часть незаконного оборота артефактов фиксируется через онлайн-площадки.

Макаров также предложил ввести новые правила для металлодетекторов, которые используют черные копатели. В других странах уже есть примеры ограничений на использование таких инструментов для расхищения захоронений и памятников.

Кроме того, ученый призвал использовать спутники и системы дистанционного зондирования Земли для мониторинга памятников. Он добавил, что можно привлечь алгоритмы на основе искусственного интеллекта для решения этих проблем. Вариантов противодействия может быть много, но в первую очередь нужно решить проблему с незаконным оборотом древностей в интернете, считает Макаров.