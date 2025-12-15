Xiaomi хочет скопировать у Apple план выпуска новых смартфонов

Китайская компания Xiaomi может повторить стратегию пропуска нумерации в своей флагманской линейке смартфонов, чтобы сохранить маркетинговый паритет с Apple. Согласно новым данным, после выпуска Xiaomi 17, который уже был представлен вместо ожидаемой серии 16, производитель планирует пропустить Xiaomi 19 и сразу перейти к модели Xiaomi 20 в 2027 году. Об этом сообщает издание GizmoChina.

Такой ход позволит Xiaomi синхронизировать выход своего следующего флагмана с ожидаемым релизом iPhone 20, который, по слухам, заменит серию iPhone 19 в честь 20-летия iPhone. Ранее компания уже применяла подобную тактику, представив Xiaomi 17 в качестве прямого конкурента iPhone 17, что, по словам президента Xiaomi Лу Вэйбина, символизировало технологический скачок и усиление позиций на премиум-сегменте рынка.

Хотя у Xiaomi нет собственного круглого юбилея в 2027 году, стратегический пропуск серии 19 позволит ей сохранить единую логику именования и четкое конкурентное позиционирование относительно продуктов Apple. Пока официального подтверждения от компании не поступало, но учитывая предыдущий прецедент с серией 16, такой сценарий выглядит вполне вероятным.