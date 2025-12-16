Утяжеленные одеяла: полезны или нет

Утяжеленные одеяла за последние годы превратились из нишевого терапевтического средства в атрибут здорового образа жизни. Их рекламируют как решение от бессонницы и тревоги, а знаменитости хвалят успокаивающий эффект.

Но действительно ли они работают? Разбираемся, что говорит наука.

От терапии к массовому рынку

Тяжелые одеяла, наполненные гранулами, с 1970-х годов использовали эрготерапевты для помощи детям с аутизмом и взрослым с сенсорными нарушениями. В массовой продаже они появились в 1990-х, но оставались узкоспециализированным продуктом.

Все изменилось несколько лет назад, когда производители стали ориентироваться на широкую аудиторию, то есть практически на любого человека, живущего в стрессе. К 2018 году утяжеленное одеяло даже попало в список главных изобретений года по версии Time.

Принцип действия

Одеяло весом от 2 до 13 кг (обычно рекомендуется 10% от веса тела) создает мягкое равномерное давление на тело. Этот метод, который специалисты называют «глубокой стимуляцией давлением», должен имитировать успокаивающее ощущение объятий, помогая нервной системе расслабиться.

Как сообщает Conversation, данные исследований оказались не такими однозначными, как обещала реклама. Есть работы, которые показывают положительный эффект, но — с важными оговорками. Например, одно исследование с участием 120 пациентов психиатрических клиник показало, что использование утяжеленных одеял в течение месяца улучшало сон у людей с депрессией, биполярным расстройством, тревогой и СДВГ. Ученые сделали вывод, что это «безопасное и эффективное средство от бессонницы» для таких пациентов. Другое исследование отмечало, что до 63% взрослых чувствовали снижение тревоги уже через пять минут под тяжелым одеялом.

Ключевой момент: почти все положительные исследования проводились среди людей с диагностированными психическими или неврологическими расстройствами. А вот польза для совершенно здоровых людей, на которых сейчас нацелен маркетинг, доказана значительно хуже.

Обзоры научных работ показывают, что убедительных данных об эффективности для обычного пользователя без специфических проблем недостаточно. К тому же, около половины всех исследований по этой теме не соответствуют стандартам доказательной медицины.

Кому они могут помочь?

Это не значит, что одеяла бесполезны. Они могут стать хорошим вспомогательным средством для людей с клинически подтвержденными нарушениями сна или тревожностью (после консультации с врачом), работников с ненормированным графиком (медсестрам, пилотам, пожарным), которым нужно быстро заснуть днем.

Утяжеленные одеяла не рекомендуется использовать:

маленьким детям,

людям, у которых есть проблемы с дыханием (астма, апноэ, ХОБЛ), кровообращением, диабет, клаустрофобия или неконтролируемая гипертония.

Не стоит рассматривать утяжеленные одеяла как средство решения всех проблем. Это, скорее, инструмент для создания комфортной, успокаивающей атмосферы перед сном.