Samsung анонсировала повышение цен на дешевые смартфоны

Компания Samsung планирует повысить цены на смартфоны линейки Galaxy A в Индии, одном из ключевых рынков для своих среднебюджетных устройств. С понедельника, 15 декабря, стоимость большинства моделей серии увеличится на 1000 индийских рупий (около $11). Об этом сообщает издание SamMobile.

© Samsung

Более заметный рост — на 2000 рупий (примерно $22) — ожидает модели серии Galaxy A56. Это умеренное повышение, которое, вероятно, направлено на сохранение маржинальности продуктов на фоне подготовки к выводу текущих моделей с рынка.

Ранее на этой неделе появилась информация, что Samsung может представить новые модели Galaxy A37 и Galaxy A57 уже в феврале следующего года, что раньше обычного графика (как правило, релиз происходит в марте-апреле, – «Газета.Ru»). Пока неясно, будет ли новая линейка изначально дороже, но такой сценарий нельзя исключать из-за общего роста цен на компоненты и чипы памяти в частности.

