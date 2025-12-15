Обнаружен новый родственник кенгуру

Исследование окаменелостей, найденных на юго-западе Австралии, привело к открытию ранее неизвестного науке вида короткомордых кенгуру (беттонгов) и двух новых подвидов этого редкого сумчатого животного.

© Телеканал «Наука»

Беттонги — небольшие родственники кенгуру, играющие важную роль в экосистемах Западной Австралии. Эти животные, разрыхляя почву в поисках подземных грибов, перемещают несколько тонн грунта в год, способствуя ее аэрации и обновлению. В настоящее время короткомордые кенгуру одним из самых перемещаемых видов в рамках программ по сохранению, направленных на спасение этой критически исчезающей группы.

Анализ ископаемых остатков позволил не только описать новый вид, но и впервые выделить два отдельных подвида современных беттонгов. Новый ископаемый вид из региона Налларбор получил предварительное научное название Bettongia haoucharae.

«К сожалению, многие из этих линий вымерли еще до того, как мы успели их изучить. Наши результаты разделяют ныне живущих войли на два подвида, что крайне важно для планирования программ разведения и реинтродукции, направленных на увеличение и оздоровление популяций», — отмечает автор исследования Джейк Ньюман-Мартин.

Команда ученых детально измеряло кости для анализа видового разнообразия. Исследование подтвердило существование нескольких видов беттонгов за счет изучения черепных и посткраниальных костей, которые ранее не рассматривались так подробно.

Короткомордые кенгуру — небольшие животные. Длина тела — до 45 см, вес варьируется от 1,1 до 2,25 кг в зависимости от вида. Передние лапы короче задних, и при передвижении беттонги, как и кенгуру, используют только задние лапы. Беттонги строят гнезда в основном из травы, иногда с использованием веток и коры, используя цепкий хвост.