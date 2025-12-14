В США открыли способ "перезаряжать" энергетические клетки человека

Исследование американских ученых открывает способ замедлить или даже частично обратить клеточное старение. Его результаты опубликованы в PNAS. Авторы работали с митохондриями, которые называют энергетическими станциями клеток. С возрастом их количество уменьшается, работа ухудшается, что повышает риск сбоев в функционировании сердца, мозга и других органов.

© Российская Газета

Ученые выяснили, что ситуацию можно обратить вспять, "перезаряжая" человеческие клетки и увеличивая таким способом число митохондрий. Этот трюк ученые проделали с помощью специальных наночастиц с пористой структурой, которые поглощают активные формы кислорода. После их удаления активизировались гены, ответственные за производство митохондрий в стволовых клетках.

Причем их не просто стало больше. "Подзаряженные" стволовые клетки стали делиться своими митохондриями с соседними поврежденными клетками, становясь для них дополнительным "источником питания". То есть они вновь обретают энергию. В ряде экспериментов число переданных митохондрий удвоилось, а гладкомышечных клеток сердца стало больше в 3-4 раза.

Исследователи подчеркивают, что разработка пока находится на раннем этапе. Следующий шаг - испытания на животных и дальнейшая оценка безопасности, дозировки и долгосрочных эффектов.