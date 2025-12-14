Пуск ракеты‑носителя "Протон‑М" с Байконура перенесен

Пуск ракеты‑носителя "Протон‑М" с космодрома Байконур, намеченный на 15 декабря, перенесен. В ходе плановых предстартовых проверок всех систем диагностировано локальное несоответствие в разгонном блоке ракеты, сообщил Роскосмос в своем Telegram-канале.

Как поясняется, пуск ракеты‑носителя перенесен для устранения недочетов. При этом перенос не повлияет на запланированную научную программу, и все задачи будут выполнены.

По словам Ивана Данилова - заместителя генерального директора Роскосмоса, фронт работ уже определен.

"После проведения необходимых мероприятий продолжим подготовку ракеты‑носителя в штатном режиме", - сказал Данилов.

Напомним: ракета-носитель "Протон‑М" (изготовлена Центром Хруничева) с разгонным блоком ДМ-03 (производства корпорации "Энергия") должна вывести на орбиту новый метеоспутник "Электро-Л" № 5 производства НПО Лавочкина. Он войдет в состав гидрометеорологической космической системы "Электро", обеспечивающей круглосуточный мониторинг погоды с геостационарной орбиты.

"Электро-Л" - серия российских спутников гидрометеорологического обеспечения второго поколения. Обеспечивает многоспектральную съемку всей наблюдаемой поверхности Земли в видимом и инфракрасном диапазоне. Серия разрабатывается с 2001 года в НПО имени С.А. Лавочкина по заданию Роскосмоса и Росгидромета как российский вклад во всемирную сеть метеорологического наблюдения.

Сейчас на орбите работают три аппарата серии - "Электро-Л" № 2, "Электро-Л" № 3 и "Электро-Л" № 4. Съемка - каждые 15-30 минут, что повышает точность прогнозов и позволяет оперативно выявлять чрезвычайные ситуации. Эта система повышает точность прогнозов и оперативно выявляет чрезвычайные ситуации. Кроме того, ее используют в международной поисково‑спасательной системе "КОСПАС‑САРСАТ".

Как ранее сообщил Роскосмос, разгонный блок типа ДМ в последний раз отправится на орбиту с Байконура. С учетом его предшественника - блока Д - это будет 300-й полет с Байконура для "разгонников" данного семейства с 1967 года. Все последующие запуски разгонных блоков производства "Энергии" будут выполняться только с космодромов Восточный и Плесецк.

По информации "Роскосмоса", предстоящий пуск должен стать 430-м для ракет семейства "Протон" с 1965 года. Название "Протон" ракете в свое время было присвоено в связи с серией первых научных спутников под тем же именем, которые исследовали космические лучи. Первый запуск последней модификации ракеты - "Протон-М" - состоялся в 2001 году.