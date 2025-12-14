В сотнях поглощающих Турцию воронках увидели предупреждение человечеству

Гигантские карстовые воронки глубиной в сотни футов начали образовываться по всей Турции, отражая библейское пророчество. В Книге Чисел, глава 6, описывается, что земля разверзлась и поглотила людей в качестве божественного наказания за бунт, и некоторые толкователи связывают это с массовыми обрушениями на равнине Конья, ключевом регионе выращивания пшеницы.

© Московский Комсомолец

Многие истолковали это растущее явление как признак того, что "Бог находится в движении", пишет Daily Mail. Однако ученые указывают на гораздо более земные причины. Управление по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями Турции сообщило о 648 массовых провалах грунтовых вод на равнине Конья, в основном в результате сильной засухи и чрезмерного откачивания грунтовых вод.

Только за последний год исследователи из Технического университета Коньи обнаружили более 20 новых карстовых воронок, добавив их к почти 1900 участкам, которые уже были нанесены на карту к 2021 году, где грунт медленно оседал или начинал обваливаться. До 2000 года за каждое десятилетие появлялось всего несколько воронок, но за последние 25 лет их количество резко возросло из-за изменения климата и продолжительной засухи. Сегодня ежегодно происходят десятки огромных обвалов, некоторые из которых имеют ширину более 100 футов (напомним, что 1 фут = 0,3 метра).

Проблему усугубляет падение уровня грунтовых вод, что приводит к пересыханию колодцев, стрессу для экосистем, сокращению посевов и оседанию почвы. Крестьяне, которые откачивают больше воды, чтобы спасти посевы сахарной свеклы и кукурузы, еще больше усугубляют ситуацию, отмечает Daily Mail.

Ученые предупреждают, что аналогичные риски могут возникнуть в некоторых частях США, Азии, на Ближнем Востоке, в Средиземноморье и Австралии, где снижение уровня грунтовых вод угрожает сообществам и экосистемам.

Turkey Today сообщает, что некоторые фермеры уже потеряли урожай или были вынуждены покинуть поля, которые сочли слишком опасными.

По данным Земной обсерватории НАСА, в 2021 году уровень воды в водохранилищах Турции достиг самого низкого уровня за последние 15 лет. Согласно турецким геологическим исследованиям, уровень грунтовых вод в некоторых районах Коньи за последние несколько десятилетий резко снизился.

Те же проблемы наблюдаются и в США, где наблюдается значительное снижение уровня воды на Великих равнинах, в Центральной долине и на юго-востоке. Некоторые районы Техаса, Флориды, Нью-Мексико и Аризоны могут пострадать от крупных карстовых воронок, если условия засухи ухудшатся, а откачка грунтовых вод не будет тщательно регулироваться.

Агентство по мониторингу засухи в США отметило, что районы Вашингтона, Орегона, Айдахо, Юты, Колорадо и Вайоминга также достигли такого же сильного уровня засухи, пишет Daily Mail. В районах, подверженных засухе, образуются огромные воронки, когда фермеры и города выкачивают огромное количество грунтовых вод из слоев известняковых пород, чтобы пережить засушливые годы, опустошая подземные пещеры, которые когда-то были заполнены водой.

Когда эта подпитка водой исчезает, крыши пещер обрушиваются, образуя огромные дыры, которые за одну ночь поглощают сельскохозяйственные угодья и дороги, как в Турции и некоторых районах Техаса, Аризоны и Нью-Мексико.

В США ученые предупредили о "беспрецедентном риске засухи в 21 веке" на Юго-западе и Центральных равнинах. За последнее десятилетие многочисленные исследования предсказывали "сильную и устойчивую засуху" на период до 2100 года.

В настоящее время национальная система мониторинга засухи установила, что наихудшие условия в 2025 году были зафиксированы вдоль американо-мексиканской границы в западном Техасе, что соответствует "D4" - самому сильному показателю засухи. В декабре 2025 года несколько других регионов в северной Флориде и южной Джорджии, Нью-Мексико, Аризоне, Колорадо и Юте были классифицированы как подверженные сильной засухе (D2) или экстремальной степени засухи (D3).

В округе Аптон, штат Техас, в марте вокруг заброшенной нефтяной скважины 1950-х годов близ Маккейми образовалась огромная воронка шириной около 200 футов и глубиной 40 футов. В округе Кочиз на юго-востоке Аризоны просадка грунта в результате откачки грунтовых вод привела в этом году к многочисленным трещинам и провалам в грунте.

Размеры этих провалов варьировались от 10 до 30 футов в поперечнике, и, как сообщается, местные районы на сотнях акров проседают более чем на шесть дюймов в год, создавая очаги неустойчивого грунта в сельскохозяйственных районах.

На юге штата Нью-Мексико в мае 2024 года рядом с жилыми домами в Лас-Крусесе образовалась воронка глубиной 30 футов, поглотившая два автомобиля и вынудившая эвакуировать близлежащие дома. Чиновники назвали ключевым фактором нестабильную почву из-за недавней засухи, хотя в ответ на это по всему штату не было принято никаких мер по сокращению откачки воды.

В Техасе более 100 общественных систем водоснабжения в этом году ввели ограничения на перекачку грунтовых вод, поскольку новые правила в связи с засухой ограничили перекачку грунтовых вод для сельского хозяйства и в городах по всему центральному Техасу.