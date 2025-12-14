Историю Древнего Египта пришлось переписать

История происхождения Древнего Египта была переписана после того, как ученые представили новую хронологию его самой могущественной эпохи. Новое открытие изменило хронологию ранних династий Египта, поместив возникновение Нового царства почти на столетие позже, чем считалось ранее.

© Википедия

Новое царство, длившееся с 1550 по 1070 год до н.э., было пиком могущества, богатства и территориальной экспансии Египта, эпохой таких знаменитых правителей, как Тутанхамон, напоминает Daily Mail.

Все началось с 18-й династии, основанной фараоном Яхмосом I, который объединил Египет и изгнал захватчиков-гиксосов, восстановив центральную власть после периода раздробленности.Теперь ученые подтвердили, что мощное извержение вулкана Санторини (Тера) произошло до правления Яхмоса, то есть 18-й династии, а само Новое царство возникло позже, чем считалось ранее.

До сих пор историки часто предполагали, что извержение могло совпасть с началом Нового царства, а некоторые исследователи даже пытались связать его с конкретными фараонами, включая Хатшепсут, Тутмоса III или Яхмоса I.

Прорыв произошел благодаря радиоуглеродному анализу египетских артефактов, относящихся к 17-й и началу 18-й династий, объясняет Daily Mail. Исследователи изучили глиняный кирпич с выбитым на нем именем Яхмоса, льняную погребальную ткань и деревянные погребальные фигурки, называемые шабти, – все они были напрямую связаны с известными фараонами и их храмами.

Поскольку эти предметы привязаны к определенному историческому контексту, их возраст позволяет получить достоверное представление о том периоде. Исследование показывает, что извержение вулкана произошло задолго до появления этих артефактов, что меняет представление историков о самом мощном периоде расцвета Египта.

Вулкан Санторини, расположенный примерно в 75 милях к северу от Крита, окружен небольшими островами Тера, Теразия и Аспрониси, указывает Daily Mail. Со временем произошло множество крупных извержений, но самое известное из них произошло в позднем минойском периоде, примерно с 1600 по 1480 год до н.э.

Это извержение похоронило город Акротири на юге Теры под толстым слоем вулканического пепла. Мелкий пепел был унесен ветрами и выпал до восточного Крита, что свидетельствует об огромном влиянии извержения на регион.

Традиционно извержение вулкана Тера связывают с 18-й династией Египта, и ученые используют его как приблизительный ориентир для датировки событий раннего Нового царства. Однако новый радиоуглеродный анализ показал, что извержение на самом деле произошло раньше, во время Второго промежуточного периода, когда Египет еще не был полностью объединен при Яхмосе.

Это означает, что предыдущие предположения, связывающие извержение непосредственно с периодом раннего Нового царства, были неверными, подчеркивает Daily Mail.

"Это исследование дает первое прямое радиоуглеродное сравнение между извержением вулкана Тера и египетскими артефактами этого переходного периода, – заявили исследователи из Университета Бен-Гуриона в Негеве и Университета Гронингена. – Это позволяет нам впервые связать одно из самых драматичных природных явлений в Восточном Средиземноморье с историей Египта".

Полученные данные имеют более широкое значение для нашего понимания древнего мира, объясняет Daily Mail. Доказав, что извержение произошло раньше, чем считалось ранее, историки и археологи теперь могут по-новому оценить культурное и торговое взаимодействие между Египтом, Критом и другими регионами Средиземноморья. Это включает в себя все – от перемещения товаров и идей до миграций, вызванных стихийными бедствиями. Исследование также продемонстрировало способность современной науки изменять то, что мы знаем о древней истории. Даже цивилизации, изучаемые на протяжении тысячелетий, такие как Древний Египет, могут быть уточнены с помощью новых методов и тщательного анализа.

Полученные результаты подтверждают модель "низкой хронологии", согласно которой начало 18-й династии было немного позже, чем считалось ранее. Как выразился ведущий автор Хендрик Джей Брюинс, “наши результаты показывают, что Второй промежуточный период длился значительно дольше, чем традиционные оценки, и Новое царство началось позже”.

Несмотря на то что это изменение было незначительным по времени, оно имеет важное историческое значение, пишет Daily Mail. Воссоединение Египта при Яхмосе знаменует собой важный поворотный момент, и перенос даты его проведения меняет представление ученых о политических и культурных преобразованиях, которые привели к возникновению Нового Египетского царства.