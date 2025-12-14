Китайский спутник едва не столкнулся со Starlink Маска

Один из спутников Starlink компании SpaceX оказался в опасной близости от китайского космического аппарата, который был запущен 9 декабря, пишут СМИ. По данным SpaceX, расстояние между двумя спутниками сократилось примерно до 200 метров.

© Ferra.ru

Инцидент произошёл после запуска ракеты Kinetica-1, которая вывела на орбиту девять спутников для разных стран, включая Китай, ОАЭ, Египет и Непал. В SpaceX заявили, что, насколько им известно, перед запуском не было проведено согласование с операторами уже работающих спутников.

Компания CAS Space, которая управляет ракетой Kinetica-1, ответила, что «соблюдает все обязательные процедуры и использует наземные системы слежения», чтобы избегать столкновений. Сейчас она изучает ситуацию и собирает дополнительную информацию.