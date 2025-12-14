Новый биоспутник "Бион‑М" № 3 отправят на орбиту высотой 800 км

Государственная комиссия подтвердила полный успех месячного полёта космического аппарата «Бион-М» № 2, пишет Роскосмос. Все системы работали штатно, а запланированная научная программа выполнена в полном объёме.

© Российская Газета

Основной задачей миссии было комплексное изучение влияния невесомости и повышенного уровня космической радиации на живые организмы. Спутник был выведен на орбиту, проходящую через высокие широты, где радиационное воздействие значительно сильнее, чем на орбите МКС, и приближается к условиям межпланетного полёта.

В августе-сентябре 2025 года спутник совершил орбитальный полёт, после чего его спускаемый аппарат успешно приземлился в Оренбургской области. Сейчас учёные Института медико-биологических проблем РАН проводят детальный анализ полученных биологических образцов и данных. Эти результаты станут научной основой для подготовки к длительным космическим полётам, включая экспедиции к другим планетам.

Уже в 2026 году начнётся подготовка к следующей миссии — «Бион-М» № 3. Её цель — исследовать воздействие ещё более жёсткой радиации.