Huawei вдохновила Google на создание Android PC

Компания Huawei считает, что Google при разработке своего ПК на Android могла ориентироваться на дизайн и концепции HarmonyOS. Об этом, как пишет Huawei Central, заявил президент направления потребительского бизнеса Huawei по планшетам и ПК Чжу Дундун, комментируя планы Google по выпуску Android PC в 2026 году.

© Газета.Ru

По словам Чжу, Google, выходя на рынок самостоятельно разработанных операционных систем для компьютеров, по-видимому, следует примеру Huawei, которая стала первой компанией, запустившей независимую ОС для ПК. Он отметил, что ознакомился с некоторыми определениями и идеями Android PC и пришел к выводу: «Кажется, мы уже все это сделали».

Глава подразделения также провел параллели с Apple, напомнив, что MacBook в будущем получит поддержку сенсорных экранов, в то время как Huawei реализовала эту технологию еще в эпоху Windows и продолжает ее развивать в рамках HarmonyOS. Сенсорный экран, по его словам, уже стал базовой функцией для компьютеров на HarmonyOS.

Google ранее подтвердила запуск Android PC в следующем году. Известно, что для этих устройств компания сотрудничает с Qualcomm и будет использовать чипы Snapdragon X Elite.