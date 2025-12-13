Определены самые выгодные смартфоны для покупки в декабре

Редакция портала "Палач" изучила рынок смартфонов в декабре и определила самые выгодные модели для покупки.

Открывает список iQOO Z10 Lite, который при цене в 12,3 тыс. руб. может похвастаться защищенным по стандарту IP69 корпус, AMOLED-экраном с частотой 120 Гц, энергоэффективным чипом Snapdragon 685, камерой на 50 Мп, стереодинамиками и аккумулятором емкостью 6000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 44 Вт.

Следом идет iQOO Z10R за 15,9 тыс. руб. Он предлагает более мощный чип MediaTek Dimensity 7360 Turbo и скоростной накопитель UFS 3.1, двойную камеру на 50 и 8 Мп, увеличенную до 6500 мАч батарею с поддержкой зарядки мощностью 90 Вт.

На третьем месте оказался еще один смартфон iQOO — модель Neo 10. Это игровой смартфон стоимостью 21,9 тыс. руб. выделяется AMOLED-экраном с разрешением 1,5K, частотой 144 Гц и яркостью до 2000 нит, мощным чипом Snapdragon 8s Gen 4 и батареей на 7000 мАч.

Четвертую строчку занял Honor 200 за 20,9 тыс. руб. Смартфон оснащается экраном с разрешением 1,5К и частотой обновления 120 Гц, процессором Snapdragon 7 Gen 3, тройной камерой с разрешением 50, 50 и 12 Мп, аккумулятором емкостью 5200 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт. Топ-5 замыкает Realme 15 Pro. Он оснащается защищенным по стандарту IP69 корпусом, OLED-экраном с разрешением 1,5K, частотой 144 Гц и яркостью на уровне 1800 нит, чипом Snapdragon 7 Gen 4, двойной камерой на 50 и 50 Мп, а также аккумулятором емкостью 7000 мАч. В России смартфон можно купить за 31,4 тыс. руб.

В подборку также вошли Huawei Nova 14 Pro, Honor 400 Pro, Realme GT 7 Pro, iQOO 15 и iPhone 17.