Samsung готовится свернуть выпуск бюджетных SATA SSD

Samsung планирует поэтапно свернуть производство бюджетных твердотельных накопителей с интерфейсом SATA. Об этом в своем новом ролике на YouTube сообщил инсайдер Moore's Law Is Dead со ссылкой на источники в цепочке поставок.

По данным инсайдера, Samsung может официально объявить о своем решении уже в январе следующего года. Полный отказ от выпуска SATA SSD не произойдет одномоментно. Из-за действующих долгосрочных контрактов Samsung продолжит поставки партнерам, с которыми ранее были заключены соглашения.

Однако продажи накопителей новым клиентам и контрагентам без действующих договоров будут прекращены. Представители розничных сетей, на которых ссылается инсайдер, прогнозируют, что уже к середине 2026 года доступность SATA SSD на рынке заметно снизится.

Как утверждают источники инсайдера, решение связано с изменением продуктовых приоритетов Samsung. Компания намерена сосредоточиться на более маржинальных накопителях формата M.2 NVMe, производство которых обходится дешевле, а спрос и прибыльность остаются выше.

Уход Samsung из сегмента SATA SSD может привести к росту цен на потребительские накопители, учитывая значительную долю компании на этом рынке. Дополнительное давление на стоимость может оказать и официальный анонс, который, по мнению источников, способен спровоцировать всплеск ажиотажного спроса.