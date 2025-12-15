Смартфон OnePlus 15R получит улучшенную селфи-камеру

OnePlus официально подтвердила, что её новый смартфон 15R получит лучшую фронтальную камеру за всю историю серии R. Презентация устройства состоится 17 декабря.

Основное улучшение — новая камера на 32 Мп, что вдвое больше, чем у прошлой модели 13R. Важнее то, что она впервые в серии получила систему автофокуса. Она сможет снимать видео в качестве 4K (30 кадров в секунду).

Для обработки фото будет использоваться технология DetailMax Engine, такая же, как в флагманской модели OnePlus 15.

Помимо камеры, в смартфоне ожидается мощный процессор Snapdragon 8 Gen 5, большой аккумулятор на 7400 мАч и AMOLED-экран с частотой обновления 165 Гц.