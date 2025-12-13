В США забили тревогу из-за приближения «инопланетного корабля» к Земле

Космический объект 3I/ATLAS, нередко называемый «инопланетным кораблем», может создать большие риски при сближении с Землей, предупредил астрофизик из Гарварда Ави Леб. Об этом пишет газета The Daily Star.

Межзвездный объект 3I/ATLAS заметили 1 июля. Астрономы большинства научных заведений планеты предположили, что это комета из другой звездной системы с комой около 24 км в диаметре. Ее возраст может составлять порядка 7,5 млрд лет, она на 3 млрд лет старше Солнца.

Вместе с тем, часть ученых допустила, что объект представляет собой инопланетный корабль. Они указали на различные детали, подтверждающие их слова — необычную орбиту, смену цвета, «запуск дронов».

В том случае, если 3I/ATLAS действительно имеет технологическое происхождение, он может представлять угрозу для человечества, предупредил Леб.

«У нас нет протокола реагирования на инопланетные технологии, но после первого контакта (если мы выживем) появится политическая воля инвестировать триллионы долларов в систему предупреждения и перехвата, которая будет делать детальные снимки аномальных межзвездных объектов», — заметил ученый.

В любом случае, констатировал астрофизик, объект движется по опасной траектории, он может столкнуться с Землей.