Пользователей iPhone предупредили о блокирующих смартфоны уведомлениях

Пользователей iPhone предупредили о новой мошеннической схеме, направленной на кражу доступа к Apple ID и блокировке гаджетов. О способе атаки в своем новом ролике рассказал техноблогер и автор YouTube-канала Just Use Александр Бирюков.

По словам Бирюкова, мошенники научились рассылать фейковые системные уведомления, которые выглядят как стандартные запросы iOS на ввод пароля. Такое всплывающее окно может появиться в любой момент — в том числе во время обычной работы со смартфоном. Ввод учетных данных в подобном окне передает данные об Apple ID мошенникам.

После получения данных злоумышленники блокируют устройство и начинают вымогать деньги за его разблокировку. При этом, как отмечают эксперты, даже оплата не гарантирует восстановления доступа — в ряде случаев смартфон остается заблокированным, а мошенники лишь увеличивают ценник.

Блогер призвал внимательно относиться к любым запросам на ввод пароля и не вводить данные без понимания причины появления уведомления. Если пользователь все же ввел пароль в фейковое всплывающее окно, необходимо как можно быстрее сменить его в настройках Apple ID — это может позволить перехватить инициативу и сохранить доступ к устройству.