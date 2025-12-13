Ремонт экрана «трикладушки» Samsung оценили почти в стоимость iPhone 17 Pro

В Южной Корее стартовали продажи складного смартфона Samsung Galaxy Z TriFold, первую партию которого раскупили за пару минут. Журналисты выяснили, что стоимость замены экрана новинки обойдется почти в половину стоимости устройства, сообщает GSMArena.

Согласно опубликованным данным, замена внутреннего складного дисплея Galaxy Z TriFold на корейском рынке обойдется минимум в 1 657 500 вон (около 90 тыс. руб.). Это делает данный экран самым дорогим компонентом для замены за всю историю смартфонов Samsung.

Для сравнения, примерно за эти деньги можно купить iPhone 17 Pro, который в России предлагается в среднем за 97,5 тыс. руб. Для снижения финансовой нагрузки на покупателей производитель предлагает однократную скидку в размере 50% на замену складного дисплея. Такая мера может быть особенно востребована среди владельцев устройства. На этом фоне стоимость замены внешнего экрана выглядит существенно ниже — 137 000 вон (около 7,5 тыс. руб.).

Samsung начала продажи "трикладушки" пока только в Южной Корее, где Galaxy Z TriFold был распродан буквально за несколько минут после поступления в 20 фирменных магазинов. Устройство предлагается за 3,59 млн вон (около 195 тыс. руб.).