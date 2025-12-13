Китайская ракета «Куайчжоу-11» успешно вывела на орбиту два аппарата

Китай в субботу при помощи твердотопливной ракеты-носителя «Куайчжоу-11» успешно вывел на орбиту два аппарата, сообщает Китайская аэрокосмическая научно-промышленная корпорация (CASIC).

Китайская ракета-носитель «Куайчжоу-11» успешно вывела на орбиту два спутника, передает РИА «Новости». Запуск состоялся в 9.08 по местному времени (4.08 мск) с космодрома Цзюцюань в северо-западной провинции Ганьсу. На орбиты отправлены исследовательский аппарат «Диэр-5» и спутник «Сиван-5-2», запуск полностью признан успешным.

Разработкой ракеты занималась компания ExPace, входящая в Китайскую аэрокосмическую научно-промышленную корпорацию (CASIC). «Куайчжоу-11» способна выводить до одной тонны полезной нагрузки на солнечно-синхронную орбиту высотой 700 километров, диаметр обтекателя составляет 2,65 метра.

Это четвертый запуск ракеты-носителя «Куайчжоу-11» и 37-й для всей серии «Куайчжоу» с момента дебюта в сентябре 2013 года. Ракеты данной серии в первую очередь ориентированы на коммерческие космические запуски.

По данным газеты «Хубэй жибао», аппарат «Диэр-5» стал первым коммерческим беспилотным исследовательским спутником, созданным компанией «Цзывэй Юйтун». На нем установлено более 30 экспериментальных устройств для исследований в микрогравитации, а также для проведения научных работ в области космической фармацевтики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай запустил корабль «Шэньчжоу-20» с тремя тайконавтами на борту. Китай заявил о скором запуске новой пилотируемой миссии к станции «Тяньгун». Действующий экипаж «Шэньчжоу-19» в составе Цай Сюйчжэ, Сун Линдуна и Ван Хаоцзэ завершает свою миссию и вернется на Землю 29 апреля на площадку «Дунфэн».