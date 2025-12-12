Ученые рассказали о том, будет ли видно 3I/ATLAS с Земли

Ученые рассказали о том, можно ли будет увидеть с земли Межзвездный объект 3I/ATLAS. Об этом сообщили в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

© NASA

По словам ученых, объект нельзя будет увидеть невооруженным глазом, даже когда 3I/ATLAS максимально приблизится к Земле. Впрочем, его можно будет рассмотреть через телескопы, но даже в этом случае изображение не будет детальным.

«По состоянию на сегодняшний день звездная величина 3I/ATLAS составляет около 11–12-й величины. Это означает, что для наблюдения хотя бы ядра кометы (слабой, слегка размытой "звезды") потребуются телескопы с апертурой от 120 мм и некоторый опыт обращения с ними», — рассказали в ИКИ РАН.

Ученые также объяснили, что дата максимального сближения 3I/ATLAS с Землей не является идеальным моментом для наблюдения за объектом. Согласно сообщению ИКИ РАН, 10 декабря комета действительно приблизится к нашей планете на минимальное расстояние, но оно не будет значительно отличаться от того, на котором объект находится уже сейчас.

3I/ATLAS — космическое тело со свойствами кометы, замеченное в Солнечной системе. Согласно основной версии, объект является кометой из другой звездной системы, а его примерный возраст превышает возраст Солнца, что делает 3I/ATLAS потенциально самой старой из всех когда-либо наблюдаемых человечеством комет. При этом, в соцсетях нашла популярность теория о том, что 3I/ATLAS может иметь искусственное происхождение.