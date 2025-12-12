Пользователей iPhone призвали срочно скачать iOS 26.2 из-за опасных уязвимостей

Apple выпустила обновление iOS 26.2 для всех совместимых устройств, в котором были исправлены выявленные ошибки и ряд функциональных улучшений, направленных на повышение стабильности операционной системы. Об этом сообщает портал MacRumors.

Отмечается, что в обновлении iOS 26.2 Apple устранила более 20 уязвимостей, в том числе две ошибки, которые активно использовались злоумышленниками. В связи с этим пользователей призвали обновиться как можно скорее.

Одним из ключевых изменений стало то, что пользователи в Японии теперь могут устанавливать сторонние магазины приложений. Ранее такой механизм был реализован в странах ЕС. Кроме того, в iOS 26.2 была обновлена анимация открытия списков — теперь она соответствует версии, демонстрировавшейся на WWDC. Эффект жидкого стекла расширен на кнопки "X", "Очистить" и "Удалить все уведомления" на экране блокировки.

Также пользователи получили возможность регулировать прозрачность циферблатов на экране блокировки. При этом система предупреждает, что эффекты Liquid Glass несовместимы с функциями уменьшения прозрачности и увеличения контрастности.

Вместе с тем была добавлена возможность создавать временный код доступа для подключения через AirDrop сроком на 30 дней, обновлен дизайн уровня в приложении "Рулетка", в Apple Music тексты скачанных песен можно читать без интернета. Также ИИ научился автоматически разбивать выпуски подкастов на главы, а в "Напоминаниях" появились полноценные будильники для срочных задач, которые работают поверх режимов фокусировки.

Обновление iOS 26.2 доступно для загрузки для iPhone 11 и более новых моделей.