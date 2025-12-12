В Роскомнадзоре высказались об ограничениях в отношении Telegram

В Роскомнадзоре после жалоб пользователей на работу Telegram высказались об ограничениях в отношении мессенджера. Комментарий ведомства публикует РИА Новости.

«По отношению к данному сервису в настоящее время новых мер ограничений не применяется», — заявили в Роскомнадзоре.

11 и 12 декабря ряд Telegram-каналов написал о предполагаемых неполадках в работе мессенджера в России. Детектор сбоев «Сбой.РФ» за двое суток зафиксировал более одной тысячи жалоб на сервис. Большинство сообщений о сбое поступили из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края.