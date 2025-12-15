У берегов Антарктиды обнаружили «шар смерти»

Международная научная экспедиция у побережья Антарктиды обнаружила более 30 ранее неизвестных морских организмов, включая новый вид хищной губки с необычным строением и образом жизни. О находках сообщает издание Daily Mail.

Исследование проводилось в рамках программы Nippon Foundation–Nekton Ocean Census, запущенной в 2023 году для изучения слабо исследованных экосистем Южного океана. Одной из самых примечательных находок стал новый представитель рода хондрокладий — так называемых губок «пинг-понговых шариков».

Внешне этот организм напоминает скопление полупрозрачных пузырьков на тонких стеблях, однако на самом деле он является активным хищником. Поверхность губки покрыта микроскопическими крючками, с помощью которых она захватывает мелких ракообразных, обволакивает их и медленно высасывает питательные вещества. За необычный способ охоты ученые неофициально прозвали вид «шаром смерти». Губку зафиксировал дистанционно управляемый аппарат SuBastian на глубине 3601 метр в океанических желобах к востоку от острова Монтегю.

Помимо этого, экспедиция выявила новые виды многощетинковых червей с переливающимся покровом, ранее неизвестных ракообразных и морских звезд. Исследователям также впервые удалось получить видеокадры молодой особи колоссального кальмара и изучить уникальную экосистему под гигантским айсбергом, отколовшимся от ледника в Западной Антарктиде.

Ученые отмечают, что анализ собранных материалов только начинается: на данный момент обработано менее 30 процентов образцов. Тем не менее уже подтверждено существование как минимум 30 новых для науки видов, что подчеркивает, насколько мало изученной остается жизнь в глубинах Южного океана.