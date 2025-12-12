Крупный протуберанец оторвался от Солнца

Крупный протуберанец оторвался от поверхности Солнца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

По информации ученых, процесс отделения протуберанца продолжался около 24 часов. При этом, в лаборатории отметили, что перед отделением на Солнце «распутался безумный клубок из вещества и магнитного поля».

«На то, чтобы полностью распутать совершенно безумный клубок из сплетенного вещества и магнитного поля, образовавшийся на краю Солнца, у звезды, таким образом, ушло около 24 часов», — сообщили в ИКИ РАН.

Ранее ученые сообщили о резком снижении вспышечной активности на Солнце.