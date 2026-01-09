ИИ, пандемии и инопланетяне: что угрожает человечеству в будущем?

Цивилизации, какими бы могущественными они ни были, не вечны — мы знаем об этом на примере ацтеков, майя или даже древнего Рима. И нынешний уклад человеческой жизни — не исключение. Портал sciencenews.org рассказал, перед какими угрозами люди могут оказаться в будущем.

© Unsplash

Инопланетное вторжение

Нападение пришельцев на Землю, мягко говоря, вряд ли состоится в ближайшем будущем. Даже если враждебно настроенные инопланетяне действительно существуют, им придется проделать долгий путь. Так или иначе, если какая-то космическая цивилизация атакует человечество, то ей наверняка хватит сил, чтобы уничтожить популяцию планеты. И нет, микробы вряд ли придут на помощь, как в «Войне миров» — если наука инопланетян достаточно продвинута для межзвездных перелетов, то им гарантированно хватит ума надеть респираторы.

Падение астероида

Потенциальное столкновение с астероидом не находится на радаре как причина для беспокойства, но оно более вероятно, чем вторжение пришельцев. Все-таки один раз гигантский астероид уже уничтожил почти всю жизнь на Земле — и не важно, что динозавров нельзя назвать «цивилизацией». Даже с нынешними технологиями достаточно большой космический объект причинит немыслимые разрушения.

Полное вымирание пчел

По социальным сетям гуляет байка, что, если все пчелы на планете вымрут, то следом за ними вымрут и люди; абсурдная теория родилась благодаря цитате Альберта Эйнштейна. Конечно, в реальности все вряд ли будет так фатально, но вымирание пчел и впрямь повлечет катастрофические последствия. Они выполняют очень важную задачу по опылению многих важных растений, не говоря уже о роли, которую пчелы играют в дикой природе. Человечество не погибнет, но людям как-то придется научиться жить без кофе.

Бунт искусственного интеллекта

Не одна научно-фантастическая книга уже описывала сценарии, при которых ИИ выйдет из-под контроля своих создателей и обернется против человечества. На данный момент подобная опасность минимально, но системы на базе искусственного интеллекта распространяются все шире, и в какой-то момент угроза может стать вполне реальной.

Например, в будущем, где цивилизация начнет больше опираться на роботов, компьютерный вирус на основе ИИ может стать орудием враждебной кибератаки. Ну и, конечно же, искусственный интеллект, у которого есть доступ к оружию массового поражения, в реальности опасен ничуть ни меньше, чем в литературе или кино.

Квантовые компьютеры

Обычный ИИ и сам по себе может быть достаточно опасным, но квантовые технологии теоретически могут сделать рискованную технологию куда более смертоносной. Хотя пока квантовые компьютеры далеки от широкого распространения, когда-нибудь в будущем они и впрямь могут научиться опережать производительность нынешних суперкомпьютеров. Например, в руках злоумышленников такая система может синтезировать биологическое или химическое оружие — быстро и эффективно.

Нестабильность общества

Наука утверждает, что любая достаточно комплексная система рискует достичь предельной точки, в которой даже малейший дисбаланс может привести к полному коллапсу. Потому что сложность таких систем (например, нашей цивилизации) прикрывает их уязвимость. В 2000-м году ученые уже предупреждали, что, согласно математическим прогнозам, рост человеческой популяции обвалится, а в 2050-х мир пошатнет серьезный экономический кризис. Для контекста, экономика и рост популяции — два ключевых аспекта цивилизаций в целом.

Пандемии

Можно подумать, что недавняя пандемия COVID-19 мотивировала человечество коллективно укрепить меры здравоохранения, но реальность говорит об обратном. Если в будущем произойдет еще одна глобальная пандемия, такая же заразная, но при этом более смертоносная, то болезнь вполне может убить достаточно людей, чтобы разрушить общество.

Причем подобный риск предсказывают уже давно — просто до недавних пор его игнорировали. Молекулярный биолог и лауреат Нобелевской премии Джошуа Ледерберг еще в 1988 году сокрушался по поводу того, что люди совершенно не беспокоятся о крупных эпидемиях. Он же предупредил, что вирусы и микробы — опасные противники, которые постоянно развиваются и эволюционируют.

Климатические изменения

Ученые на протяжении уже более века предупреждают, что выбросы углекислого газа в атмосферу могут бесповоротно изменить Землю. Повышение средних температур, более жаркие лета, таяние морского льда, суровая засуха, лесные пожары, мощные ураганы и зимние бури — все эти симптомы сигнализируют, что глобальное потепление не миф. Попытки договориться об ограничении углеродных выбросов на международном уровне пока ни к чему не привели. Одна научная работа за другой описывает бесчисленные негативные последствия потепления для сельского хозяйства, здоровья людей и социальной жизни.

Естественно, работа по смягчению эффектов климатических перемен может спасти человечество, но если она провалится, то худшие сценарии глобального потепления по-настоящему страшны. Помимо всего прочего, проблема климата может обострить и другие кризисы — например, положить начало войнам или помочь распространению инфекционных заболеваний.