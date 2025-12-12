TSMC обновит вторую японскую фабрику до производства 4-нанометровых чипов

Корпорация TSMC рассматривает возможность выпуска более совершенных чипов на своем втором заводе в Японии. Согласно данным Nikkei, компания может оснастить строящуюся фабрику Fab-23 Phase 2 для производства по 4-нанометровым (N4) технологическим нормам.

Изначально планировалось, что этот завод будет выпускать чипы по 6-нанометровому (N6) и 7-нанометровому (N7) техпроцессам, дополняя мощности первой фазы, которая работает по нормам от 40 до 12 нанометров. Обновление до 4-нанометрового процесса позволит удовлетворять запросы японских клиентов на более продвинутые чипы.

Технически переход с N6/N7 на N5/N4 для TSMC не является радикальным, так как около 90% оборудования на этих линиях совместимо. Однако для производства по 4-нанометровой технологии потребуется больше установок для EUV-литографии, которые имеют большие физические размеры.

При этом в начале декабря с площадки строящегося завода была вывезена тяжелая техника, а поставщикам сообщили, что новые инструменты не потребуются в течение всего 2026 года.