NASA потеряло связь с марсианским аппаратом MAVEN

NASA сообщило, что перестало получать сигналы от одного из трёх своих марсианских орбитеров — аппарата MAVEN. Последний контакт был установлен 6 декабря, перед тем как аппарат ушёл за планету. После выхода из-за Марса сигнал так и не появился. Специалисты выясняют, что произошло.

MAVEN — самый «молодой» из действующих орбитеров NASA, пишут СМИ. Он прибыл к Марсу в 2014 году и изучал, как солнечный ветер разрушает атмосферу планеты. Благодаря его данным учёные лучше понимают, почему Марс превратился из тёплой планеты с водой в то, что имеем сейчас.

Если его не удастся восстановить, NASA придётся рассчитывать на два других орбитера — Mars Odyssey (2001) и Mars Reconnaissance Orbiter (2005). Но и они сильно устарели. Odyssey скоро исчерпает топливо, а Reconnaissance Orbiter сможет работать приблизительно до 2030-х. Европейские аппараты также стареют.