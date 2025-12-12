Форум Чилингарова: глава нацпарка «Русская Арктика» заявил о ключевой роли экспедиций

Директор национального парка «Русская Арктика» Александр Кирилов выступил на XV Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» имени Чилингарова, рассказав о результатах экспедиций на территории парка. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Рамблера».

Форум имени Чилингарова стал площадкой для обсуждения баланса между развитием арктического макрорегиона и сохранением его уникальных экосистем. Кирилов выступил на рабочей сессии «Привлекательный вид: сохранение и устойчивое использование биоразнообразия».

Биоразнообразие Арктики - ключевой индикатор экологической устойчивости, на который одновременно влияют изменение климата и рост антропогенной нагрузки. На сессии форума, посвященной биоразнообразию, обсуждалась необходимость перехода от локальных мер к системным стратегиям. Это требует координации науки, бизнеса и государства, а также развития геномных исследований, мониторинга и природовосстановительных программ.

Кирилов рассказал, что на Земле Франца-Иосифа работает комплексная экспедиция Русского географического общества (РГО) и национального парка «Русская Арктика». В ней участвуют специалисты МГУ, РАН, МИРЭА и многих других институтов и организаций.

«Междисциплинарный состав позволяет комплексно изучать природные процессы, состояние экосистем, наблюдать их изменения в динамике», - отметил Кирилов.

Он добавил, что такой подход также помогает оценивать влияние климатических и антропогенных факторов. Формат комплексных научных экспедиций станет эффективной частью системных стратегий защиты арктического биоразнообразия, заключил глава нацпарка.

Комплексная экспедиция РГО и нацпарка «Русская Арктика» работает на архипелаге Земля Франца-Иосифа с 2021 года. В ходе экспедиции ученые проводят исследования по гидрологии, мерзлотоведению и биологии региона. Одни из ключевых направлений - гляциология (наука о природных льдах) и мониторинг биоразнообразия.