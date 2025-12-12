Межзвездная комета 3I/ATLAS: новые снимки от JUICE и «Хаббла»

Космический аппарат JUICE и телескоп «Хаббл» сделали новые снимки межзвездной кометы 3I/ATLAS. Об этом сообщает space.com.

© NASA, ESA, STScI, D. Jewitt (UCLA). Image Processing: J. DePasquale (STScI)

JUICE, направляющийся к Юпитеру, передал зернистый кадр с низким разрешением, сделанный 2 ноября, за два дня до максимального сближения. На снимке видно яркое ядро кометы с плазменным и пылевым хвостами.

30 ноября «Хаббл» сделал повторное наблюдение на расстоянии 178 миллионов миль от Земли. На изображении заметно яркое ядро, окруженное пылью, что подтверждает активность кометы.

Недавние наблюдения указывают на необычный химический состав. Соотношение углекислого газа и воды, а также высокое содержание никеля в газе кометы могут свидетельствовать о ее происхождении из древней планетной системы. 3I/ATLAS не угрожает Земле, приближаясь на 170 миллионов миль.

В начале июля 2025 года был замечен астероид 3I/ATLAS, который движется к Земле с рекордной скоростью по необычной траектории. Гарвардский ученый Ави Леб предполагает, что это может быть неопознанный летающий объект (НЛО).