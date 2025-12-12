Косатки и дельфины впервые объединились для охоты

Впервые учеными зафиксировано совместное охотничье поведение косаток и дельфинов. Наблюдения морских биологов у побережья Британской Колумбии (Канада) показали, что резидентные косатки (R-тип) и белобокие дельфины координируют усилия для поимки крупного тихоокеанского лосося, передает журнал Naked Science.

Исследователи, использовавшие акустические датчики, дроны и подводные камеры, установили, что животные совместно погружаются на глубину до 60 метров. При этом косатки зачастую снижают собственную эхолокацию, полагаясь на более широкое акустическое «поле зрения» дельфинов для обнаружения добычи. После поимки рыбы косатки делятся ее остатками с дельфинами, которые не способны справиться с такой крупной добычей самостоятельно.

Это открытие опровергает прежние гипотезы, объяснявшие мирное соседство видов лишь возможной защитой дельфинов от других хищников или клептопаразитизмом. Новые данные свидетельствуют именно о межвидовом сотрудничестве, хотя некоторые эксперты продолжают считать его преимущественно односторонней выгодой для дельфинов.

Ранее бразильский ученый Аян Флейшман, специализирующийся на гидрологии и работающий в Институте устойчивого развития Мамирауа, установил причину массовой гибели 153 краснокнижных дельфинов, которые 23 сентября 2023 года оказались на берегу города Тефе. Он уточнил, что вода в озере нагрелась до 41 градуса по Цельсию, что эквивалентно 105,8 градусам по Фаренгейту. Это выше температуры большинства спа-ванн, отметил Флейшман.