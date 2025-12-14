Xiaomi расширила линейку телевизоров Redmi TV X 2026 тремя моделями с Mini LED

© Xiaomi

Китайский производитель электроники Xiaomi представил три новых телевизора серии Redmi TV X 2026 с диагональю экрана 55, 65 и 75 дюймов. Модельный ряд, изначально включавший только 85-дюймовую версию, с момента анонса в сентябре текущего года расширился до четырёх вариантов размеров.

Об этом стало известно интернет-порталу «ИКС ТВ».

Все новые телевизоры оснащены матрицами с технологией Mini LED и локальным затемнением. Количество зон затемнения зависит от размера экрана: 55-дюймовая модель имеет 308 зон, 65-дюймовая — 384 зоны, а 75-дюймовая — 512 зон. Пиковая яркость панелей достигает 1200 нит, что обеспечивает корректное отображение HDR-контента.

Базовые технические характеристики унифицированы для всех трёх моделей. Телевизоры работают с собственным разрешением 4K и частотой обновления 144 Гц в стандартном режиме. При активации игрового режима частота увеличивается до 288 Гц, однако разрешение автоматически снижается до 1080p. Телевизоры оснащены портами HDMI 2.1, необходимыми для подключения современных игровых консолей и видеокарт.

Звуковая система состоит из двух динамиков мощностью 15 Вт каждый. Для беспроводного подключения к сети используется модуль Wi-Fi 6.

Стоимость 55-дюймовой модели составляет 2499 юаней (около 355 долларов США), 65-дюймовой — 2999 юаней (около 425 долларов), 75-дюймовой — 3799 юаней (около 538 долларов). Информация о планах по выводу новых телевизоров на международные рынки пока отсутствует.

