Google представила ИИ-браузер Disco с генеративными приложениями

Компания Google начала тестирование экспериментального браузера Disco, разработанного в рамках Google Labs. Продукт основан на технологии генеративных вкладок GenTabs и модели Gemini 3, позволяя пользователям получать интерактивные приложения и визуализации на основе текстовых запросов, сообщает The Verge.

© Газета.Ru

Главная особенность браузера заключается в создании индивидуальных приложений: пользователи могут, например, сформировать планировщик путешествия по Японии, календарь здорового питания на неделю или 3D-модель Солнечной системы.

Интерфейс браузера разделен на две панели — чат с Gemini и набор вкладок. Сначала чат-бот предоставляет несколько ссылок по запросу, после чего пользователь может выбрать ресурсы. По мере добавления новых ссылок система редактирует приложение в реальном времени.

На первом этапе Disco будет доступен в формате бесплатной закрытой бета-версии для macOS на территории США. Компания уже открыла регистрацию в лист ожидания для желающих принять участие в тестировании.

Отмечается, что Disco не является прямой заменой браузера Chrome и пока остается экспериментальным продуктом.