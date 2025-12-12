Ученые сообщили о резком снижении вспышечной активности на Солнце

В течение последних двух суток фиксируется заметное снижение вспышечной активности Солнца после пика в начале декабря, однако риск мощных вспышек по-прежнему сохраняется, отмечтили ученые.

Уровень вспышечной активности на Солнце быстро снижается вторые сутки подряд, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в своем Telegram-канале.

Пик активности пришёлся на 8–10 декабря, за это время было зафиксировано около 70 вспышек, в том числе 15 событий класса M и одна мощная вспышка уровня X. Однако за 11 декабря отмечено уже лишь 12 вспышек, среди которых только одна класса M, а сегодня утром были зарегистрированы еще 5 событий, включая вспышку уровня M2.0.

Ученые подчеркивают, что повышенный интерес к ситуации связан с появлением крупнейшего в 2023 году комплекса солнечных пятен, обладающего потенциалом для очень сильных вспышек.

Особое значение придается и тому факту, что в эти дни траектория межзвездного объекта 3I/ATLAS проходит как раз напротив активных солнечных регионов. Несмотря на отдаление объекта от Солнца примерно на 300 млн км, всплески солнечной плазмы способны распространяться и влиять на Марс и Юпитер, где их фиксируют орбитальные аппараты.

Лаборатория отмечает: вероятность сильных вспышек сейчас уменьшилась, но они продолжают происходить.

Между тем 3I/ATLAS останется в зоне солнечных активных центров примерно до конца субботы, и только события высшего класса X могут оказать существенное воздействие на таком большом удалении.

Напомним, накануне к Земле подошел второй выброс плазмы после декабрьской вспышки уровня X1.1.

Ученые днем ранее зафиксировали четыре вспышки на поверхности Солнца. Они также сообщили о редкой «черной» вспышке на Солнце.