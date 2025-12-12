Серия Vivo X300 получила OriginOS 6 с улучшенным беззвучным режимом

Vivo начала распространять глобальное обновление OriginOS 6 для смартфонов серии X300, пишут СМИ. В новой версии появились функции, которые раньше были доступны только в Китае.

Самое полезное изменение — улучшенный беззвучный режим. Раньше при его включении отключались звонки и уведомления, но громкость медиа оставалась активной, что исправили. Опция находится в разделе «Звук и вибрация».

Также в международную версию добавили новые экраны блокировки. Они позволяют выбирать разные шрифты, стили и декоративные элементы. Хотя функционально они ничего нового не дают.

Кроме того, обновление привносит два новых игровых виджета. СМИ назвали один из них «неоднозначным». Так, если виджет Game Space позволяет быстро запускать установленные игры и не показывает ничего лишнего, то Game Center добавляет рекомендации игр прямо на главный экран.