Обнаружены останки морского ящера-мозазавра

Палеонтологи обнаружили на севере США останки мозазавра, химический состав чьих зубов указывает на то, что этот ящер обитал в пресноводной реке.

Это первая находка такого рода, значительно расширяющая возможные ареалы обитания этих предположительно морских ящеров, сообщила пресс-служба Университета Упсалы.

"Изотопный анализ зубов этого мозазавра указывает, что он обитал в пресноводной речной среде и предположительно питался останками динозавров, которые периодически оказывались в этой реке. Когда мы изучили еще два набора зубов мозазавров, найденных рядом с этой находкой, мы также обнаружили схожие изотопные сигнатуры. Это говорит о том, что мозазавры освоили пресноводные среды за несколько миллионов лет до вымирания", - заявила палеонтолог из Университета Упсалы (Швеция) Мелания Дюринг, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Палеонтологи совершили это открытие при изучении нескольких наборов зубов мезозавров, которые были найдены в центральных регионах штата Северная Дакота внутри гигантской "братской могилы" большого числа животных конца мелового периода. Все они были погребены в ней в самом конце мезозойской эры, порядка 66-72 млн лет назад.

Как предполагают ученые, такая "братская могила" возникла на берегу или на дне древней реки, куда потоки воды прибили большое число останков древних рептилий, в том числе крокодилов, тираннозавров и утконосых динозавров-эдмонтозавров. Присутствие зубов мозазавра в этой яме стало большой неожиданностью для палеонтологов, так как все остальные присутствующие в ней останки принадлежали обитателям суши и пресноводных водоемов.

Для раскрытия происхождения мозазавра исследователи измерили доли изотопов стронция, кислорода и углерода в эмали его зубов, чье соотношение существенным образом различается для морских и сухопутных животных, а также для обитателей гидросферы, живущих на большой и малой глубине. Этот анализ указал на то, что этот мозазавр родился и вырос в том же регионе, что и тираннозавры и остальные ящеры, чьи останки попали в яму.

Также ученые обнаружили, что этот древний хищник, сопоставимый по размерам с автобусом, добывал пищу на небольшой глубине, одним из источников которой предположительно служили динозавры, утонувшие в реке. Это свидетельствует о том, что в конце мезозойской эры эти морские рептилии также начали осваивать и речные экосистемы, что говорит о высокой конкуренции между мозазаврами, подытожили палеонтологи.

О мозазаврах

Мозазавры представляли собой одних из самых крупных морских хищников конца мезозойской эры. Они были внешне похожи на гигантских крокодилов или морских угрей, при этом самые крупные мозазавры достигали длины в 17 метров и массы в несколько десятков тонн. Ученых давно интересует то, какой пищей питались эти ящеры и насколько острой была конкуренция между разными видами мозазавров.