Ученые сделали новое шокирующее открытие о комете-НЛО 3I/ATLAS

Комета-НЛО 3I/ATLAS, стремительно приближающаяся к Земле, демонстрирует удивительную синхронность с одним из спутников Юпитера — Каллисто. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на канал в социальной сети X, посвященный 3I/ATLAS.

Как отмечается, межзвездная комета 3I/ATLAS излучает импульсы с периодичностью в 16,16 часа. Каллисто, один из спутников Юпитера, совершает полный оборот вокруг своей оси за 16,6 суток. Это означает, что на Каллисто происходит около 25 оборотов за сутки.

Примечательно, что это совпадение, которое вызывает интерес у исследователей. Также сообщается, что межзвездный объект приблизится к Каллисто в марте 2026 года.

NASA выяснили, чем на самом деле является комета-НЛО 3I/ATLAS

В начале июля 2025 года был замечен астероид 3I/ATLAS, который движется к Земле с рекордной скоростью по необычной траектории. Гарвардский ученый Ави Леб предполагает, что это может быть неопознанный летающий объект (НЛО), так как его поведение выходит за рамки типичных характеристик комет. Самое близкое сближение этого объекта с нашей планетой ожидается 19 декабря.