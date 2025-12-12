Apple начала возвращать русскую озвучку фильмов в своем TV-сервисе

Apple приступила к частичному восстановлению русскоязычного дубляжа в российской версии сервиса Apple TV. Это первое заметное изменение после решения компании, принятого в декабре 2024 года, когда Apple начала ограничивать функциональность своих сервисов на российском рынке, сообщает iPhones.ru.

Отмечается, что год назад ограничительные меры коснулись в первую очередь Apple TV: новые фильмы и сериалы выходили нерегулярно, однако большинство доступных релизов лишилось русскоязычной озвучки.

Судя по всему, политика компании претерпела корректировку. Так, в сервис была добавлена русскоязычная аудиодорожка к фильму F1 с Брэдом Питтом, что может свидетельствовать о пересмотре подхода к локализации контента.

По данным источников iPhones.ru, добавление дубляжа — не разовая мера. В течение ближайших месяцев Apple планирует вернуть русскоязычные аудиодорожки к другим фильмам и сериалам, уже доступным в российском каталоге Apple TV.

Apple TV, который до 13 октября 2025 года назывался Apple TV+, — американский стриминговый сервис, принадлежащий и управляемый компанией Apple.