В Microsoft рассказали, в каком случае компания прекратит разработку ИИ

Исполнительный директор Microsoft Мустафа Сулейман заявил, что компания прекратит разработку систем искусственного интеллекта (ИИ), если они начнут представлять опасность для человечества. По его словам, Microsoft не будет продолжать создание технологии, которая потенциально может «выйти из-под контроля».

© Ferra.ru

Сулейман возглавляет потребительское направление ИИ в Microsoft, куда перешел после того, как компания приобрела активы его стартапа Inflection AI в прошлом году. Ранее Microsoft в основном полагалась на технологии OpenAI, но теперь, по словам Сулеймана, получила право на самостоятельную разработку систем, которые могут превзойти человеческие возможности.

Это стало возможным после изменения условий партнерства с OpenAI в октябре. Теперь Microsoft может работать над методологиями, ведущими к созданию сверхразума — систем, превосходящих человека во всех задачах. При этом Сулейман подчеркивает, что цель компании — создать ИИ, который будет «соответствовать интересам человечества».

Он отметил, что пока не видит доказательств «крупномасштабного массового вреда» от существующих ИИ-систем, но индустрия должна осознавать свою ответственность.