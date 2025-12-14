Сотни зафиксированных на леднике "Судного дня" землетрясений вызвали опасения необратимых последствий

Ученые зафиксировали сотни землетрясений, происходящих на леднике "Судного дня" в Антарктиде, которые вызвали опасения обрушения. Ледниковые землетрясения возникают, когда огромные глыбы льда обрушиваются в море, врезаясь в свой "материнский" ледник и переворачиваясь в воде. До сих пор в Антарктике было зафиксировано очень мало таких тревожных подземных толчков. Однако в новой статье австралийский исследователь обнаружил более 360 ранее неизвестных землетрясений на ледовом континенте.

© Московский Комсомолец

Подавляющее большинство этих сейсмических событий произошло на океанском краю ледника Судного дня, официально известного как ледник Туэйтса. Эта медленно текущая ледяная река размером примерно с Великобританию содержит достаточно пресной воды, чтобы вызвать необратимые изменения уровня моря в случае ее таяния, пишет Daily Mail.

Ученые все больше обеспокоены тем, что антропогенное изменение климата подвергает этот важнейший ледник риску полного разрушения. Автор статьи, доктор Тан-Сон Фам из Австралийского национального университета, отмечает в интервью The Conversation: "Если бы он полностью рухнул, уровень мирового океана поднялся бы на три метра, и он также может быстро развалиться".

Несмотря на то, что они по-прежнему считаются землетрясениями, ледниковые землетрясения сильно отличаются от толчков, вызываемых вулканами и тектоническими движениями. Самое главное, они не генерируют "высокочастотных" сейсмических волн, что делает их чрезвычайно трудными для обнаружения большинством сейсмодатчиков, указывает Daily Mail.

На самом деле, ледниковые землетрясения настолько неуловимы, что впервые они были обнаружены только в 2003 году. До сих пор подавляющее большинство ледниковых землетрясений происходило в Гренландии, где обширный Гренландский ледяной покров обрушивается в океан.Хотя их интенсивность различна, самые крупные из них сравнимы, как утверждает Daily Mail, с ударными волнами, вызванными недавними испытаниями ядерного оружия Северной Кореей.

Однако, несмотря на то, что Антарктида является крупнейшим ледяным покровом на Земле, ученые изо всех сил пытаются найти прямые доказательства подземных толчков, вызванных разрушением ледников.

Доктор Фам говорит: "В большинстве предыдущих попыток обнаружить ледниковые землетрясения в Антарктике использовалась всемирная сеть сейсмических детекторов. Однако, если ледниковые землетрясения в Антарктике имеют гораздо меньшую магнитуду, чем землетрясения в Гренландии, глобальная сеть может их не обнаружить".

В этом новом исследовании, которое вскоре будет опубликовано в журнале Geophysical Research Letters, доктор Фам использует сейсмические детекторы, расположенные на исследовательских станциях Антарктиды, для поиска небольших подземных толчков. Используя алгоритм автоматического обнаружения, он проанализировал сейсмические данные, собранные в период с 2010 по 2023 год, и выявил 368 землетрясений, которые в основном не были зарегистрированы.

Около двух третей событий, 245 из 362, произошли вблизи морской оконечности острова Туэйтс, а оставшаяся треть - на леднике Пайн-Айленд. Вместе взятые, эти два ледника стали крупнейшими источниками повышения уровня моря в Антарктиде за последние годы. Однако, в отличие от ледниковых землетрясений в Гренландии, эти подземные толчки не были связаны с сезонными изменениями температуры воздуха.

Напротив, наиболее активный период землетрясений пришелся на период с 2018 по 2002 год, когда движение ледника к морю ускорялось. Это внезапное ускорение могло быть вызвано состоянием океана, но ученые до сих пор не совсем уверены, почему это произошло.

Это вызывает беспокойство, поскольку Туэйтс обладает потенциалом значительного повышения уровня мирового океана, пишет Daily Mail. С 1980-х годов ученые называют ледники Туэйтс и Пайн-Айленд "слабым подбрюшьем" Западно-Антарктического ледникового щита. Из-за их широких краев, обращенных к морю, они особенно уязвимы к последствиям потепления океана, вызванного антропогенным изменением климата.

И если они в конечном итоге разрушатся, то за ними может быстро последовать весь ледяной покров Западной Антарктики. Это приведет к повышению уровня моря примерно на три метра, что приведет к широкомасштабным наводнениям по всему миру и погружению некоторых островных государств под воду.

Возникающий в результате этого хаос может привести к разрушению городов по всему миру, что приведет к перемещению миллионов людей и вынудит огромное количество климатических беженцев эмигрировать в более сухие внутренние районы. Недавние исследования показывают, что повышение уровня моря всего на 0,5 метра приведет к затоплению трех миллионов зданий только на юге планеты.

Доктор Фам говорит: "Обнаружение ледниковых землетрясений, связанных с отколом айсбергов на леднике Туэйтс, может помочь ответить на несколько важных исследовательских вопросов. К ним относится фундаментальный вопрос о потенциальной нестабильности ледника Туэйтс из-за взаимодействия океана, льда и твердой почвы вблизи того места, где он встречается с морем”.