На Солнце произошли две вспышки

Две солнечные вспышки предпоследнего класса мощности зафиксированы утром 12 декабря.

© NASA

Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

"12 декабря в 08:05 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4296 (S18W73) зарегистрирована вспышка M2.0 продолжительностью 24 минуты. Вспышка сопровождалась всплесками радиоизлучения II (со скоростью V=410 км/сек) и IV типа, нарушением КВ-радиосвязи. <…> в 08:44 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4294 (S13W89) зарегистрирована вспышка M1.1 продолжительностью 26 минут. Вспышка сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи", - говорится в сообщении.

Обе вспышки произошли в крупнейшем в году комплексе пятен.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.