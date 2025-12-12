В России предлагают запретить еще одну популярную игру
Общественная организация «Отцы рядом» предложила запретить компьютерную игру The Sims для детей. По словам лидера движения Ивана Курбакова, такой контент может оказать негативное влияние на формирование у подрастающего поколения правильных ценностных ориентиров, сообщает «Абзац».
Иван Курбаков подчеркнул, что в нынешних условиях целесообразно ввести ограничение доступа несовершеннолетних к игре The Sims. Речь идет о психологическом здоровье детей, отметил он.
Ранее Роскомнадзор решил заблокировать на территории РФ доступ к серверам игры Roblox. Согласно информации ведомства, платформу использовали для распространения экстремистских материалов и пропаганды ЛГБТ* («Международное общественное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено). Кроме того, игра вовлекала детей в опасные сценарии, утверждали в ведомстве.
Roblox Corporation ранее отреагировала на блокировку платформы в России, опубликовав комментарий для издания Reuters. В письме разработчики подчеркнули свою приверженность принципам безопасности и сообщили, что регулярно проводят проверки на наличие вредоносного контента.
