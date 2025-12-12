OpenAI выпустила улучшенную версию ChatGPT

OpenAI объявила о выпуске новой версии своей языковой модели — GPT-5.2. Обновление представлено на фоне обострения конкуренции с Google, усилившейся после выхода модели Gemini 3 Pro.

По данным компании, GPT-5.2 демонстрирует улучшенные показатели в ряде ключевых задач: поиск и анализ информации, машинный перевод, работа с электронными таблицами и презентациями, генерация кода, обработка изображений, а также управление длинным контекстом и выполнение сложных многошаговых сценариев.

Согласно результатам тестирования GDPval, охватывающего 44 области «интеллектуального труда», новая модель соответствует уровню специалистов-людей или превосходит его в 70,9% случаев. Для сравнения: показатель GPT-5.1 составлял 38,8%. Улучшение навыков программирования оценивается примерно в 5% по сравнению с предыдущей версией.

Модификации GPT-5.2 Instant, Thinking и Pro уже доступны подписчикам платных тарифов ChatGPT, а также через API.

По слухам, в начале декабря генеральный директор OpenAI Сэм Альтман запустил внутри компании режим повышенной готовности — «Код «Красный»». Руководство временно перераспределило большую часть сотрудников на задачи, связанные с развитием ChatGPT. Эта мера стала ответом на дебют Google Gemini 3 Pro, который превзошел GPT-5.1 в тесте OpenAI «Последний экзамен человечества».