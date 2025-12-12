Блогер сранил камеры Xiaomi 15T и Poco F7

Xiaomi 15T сравнили с Poco F7 по качеству камер
На YouTube-канале GadgetRevNow эксперт продемонстрировал, как в разных условиях снимают фото и видео Xiaomi 15T и Poco F7.
На фронтальную камеру Poco F7 умеет снимать видео максимум в 1080р 30 к/с, тогда как Xiaomi 15Т - в 4К.
Что касается фотографий, то на сверхширик по цветам и балансу белого лучше получаются снимки на Poco F7. У Xiaomi они в целом немного темнее.
Основной объектив имеет более широкий угол обзора у 15Т. Также этот смартфон лучше по детализации.
При съёмке на телевик у 15T более качественный 2-кратный оптический зум. То же самое касается цифрового увеличения: лучше тоже справляется с этим Xiaomi.
С примерами фото вы можете ознакомиться ниже.
Вывод
Сильные стороны Poco F7 и Xiaomi 15T следующие. F7 даёт улучшенную экспозицию при съёмке на сверхширик, а также в целом делает более естественные снимки. Также у него больше деталей на портретных фото, более яркие и лучше экспонированные изображения и видео, улучшенные 6-кратный зум при видеосъёмке, а также фото и видео ночью.
Xiaomi 15T предлагает более качественные видео в 4К, имеет более широкий угол обзора у основного сенсора, отдельный телевик, функцию кадрирования, улучшенные портретные снимки в целом, более широкий угол обзора и более высокая детализация при видеосъёмке при слабом освещении. Также у 15T лучше работает стабилизация.
Poco F7 ориентирован больше на геймеров, а Xiaomi 15T - на тех, кто любит фотографировать и снимать видео.