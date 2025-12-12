Российский «Протон-М» установили на стартовый стол Байконура

Ракету «Протон-М» со спутником «Электро-Л» № 5 установили на стартовый стол космодрома Байконур. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».

После приведения носителя в вертикальное положение специалисты стартовой площадки продолжили мероприятия по подготовке ракеты к запуску, намеченному на 15 декабря в 15:20 по московскому времени.

Ранее госкорпорация сообщила, что носитель «Протон-М» с гидрометеорологическим аппаратом «Электро-Л» № 5 запустят 15 декабря.

Также в декабре «Роскосмос» заметил, что 15 декабря состоится последний запуск блока типа ДМ с космодрома Байконур, после чего данные разгонные блоки производства Ракетно-космической корпорации «Энергия» планируется применять исключительно в ходе пусковых кампаний на космодромах Восточный и Плесецк.