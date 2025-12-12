Samsung опровергла производство 11 млн OLED для складного iPhone

Вокруг первого складного iPhone разгорелась новая волна слухов: в соцсети X утверждали, что Apple подписала соглашение с Samsung Display на 11 млн гибких OLED для внутреннего экрана и ещё 11 млн — для внешнего. Об этом сообщает издание pepelac.news, указывая на масштаб потенциальных планов.

Samsung оперативно опровергла эти данные. В письме глобальной коммуникационной команды сказано, что утверждения о «11 миллионах OLED-дисплеев для складного iPhone» не соответствуют действительности. При этом производитель традиционно не раскрывает ни заказчиков, ни объёмы поставок — из-за этого проект Apple остаётся в тени.

Тем не менее поток инсайдов не иссякает. Первоначальный отчёт ET News, впоследствии удалённый, приписывал Apple планы выпустить около 10 млн складных iPhone — амбициозная планка для дебютного поколения. Для понимания масштаба: весь рынок складных смартфонов оценивается примерно в 20 млн устройств в год.

По имеющимся утечкам, гаджет выполнен в форм-факторе «книги» и получит два дисплея: основной на 7,58 дюйма и внешний на 5,35 дюйма. Также упоминается применение технологий Color Filter on Encapsulation (COE) и Under Display Camera (UDC), которые должны сделать линию сгиба менее заметной — это по-прежнему один из узких мест сегмента.

Apple сохраняет молчание и не комментирует подобные сообщения. На этом фоне позиция Samsung выглядит ожидаемой: публичные опровержения без раскрытия деталей лишь подогревают интерес, а заявленные объёмы, если сопоставить их с текущим рынком, кажутся чрезмерными для старта. Пока остаётся фиксировать динамику слухов и ждать конкретики.