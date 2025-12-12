В ИИ-подкастах The Washington Post обнаружили вымышленные цитаты и ошибки

Подкасты американской газеты The Washington Post (WP), сгенерированные искусственным интеллектом (ИИ), содержат ошибки и вымышленные цитаты. Об этом сообщил портал Semafor.

На этой неделе WP объявила о запуске персонализированных подкастов, созданных с помощью ИИ, для пользователей мобильного приложения издания. В пресс-релизе газета сообщила, что пользователи смогут выбирать темы, ведущих, устанавливать продолжительность и вскоре даже задавать вопросы.

Однако менее чем через 48 часов после выхода продукта сотрудники издания обратили внимание на многочисленные ошибки в персонализированных подкастах, рассказали источники Semafor. Ошибки варьировались от относительно незначительных произношений до существенных изменений в содержании статей, таких как неправильное указание авторства или выдумывание цитат, а также вставка комментариев, например, интерпретация цитат источника как позиции газеты по тому или иному вопросу.

По словам четырех человек, знакомых с ситуацией, ошибки встревожили руководителей редакции, которые признали в корпоративном чате, что результаты работы не соответствуют стандартам газеты. В сообщении сотрудникам WP, полученном Semafor, руководитель отдела стандартов Карен Пенсьеро написала, что ошибки «вызывают у всех разочарование».