Умные часы научились определять возраст по ЭКГ

ЭКГ, снятая за 30 секунд умными часами, может быть использована для проверки возраста в интернете. Это более практичный и конфиденциальный способ, чем распознавание лица или проверка документов для доступа к онлайн-сервисам с возрастными ограничениями.

Исследователи из канадского Университета Конкордия собрали данные электрокардиографии 220 человек от 3 до 78 лет, полученные смарт-часами Fitbit Sense, и применили к ним несколько моделей машинного обучения, чтобы выяснить, возможно ли определить возраст по паттернам сердечного ритма. Результаты исследования вышли в журнале npj Biomedical Innovations.

Наилучший результат показала простая нейронная сеть с прямой связью — тип искусственного интеллекта, который обучается распознавать закономерности, последовательно пропуская информацию через ряд простых обрабатывающих слоев, где каждый следующий слой основывается на данных предыдущего. Эта модель предсказывает возраст со средней ошибкой менее трех лет, превзойдя результаты предыдущих исследований, в которых использовались ЭКГ, снятые профессиональной медтехникой.

Точность различных моделей стабильно достигала 93–96%. Особенно велика она для участников 11–20 лет, у которых с ростом организма происходят наиболее выраженные физиологические изменения в сердце, в пожилом возрасте качество предсказаний закономерно снижается.

Поскольку данные ЭКГ сложнее подделать, чем фотографии, и их можно обрабатывать анонимно прямо на устройстве, эта технология может лечь в основу более безопасных и уважающих приватность систем возрастной проверки. Для верификации совершеннолетия модель откалибровали по трем ключевым возрастным порогам: 13, 18 и 21 год.

Исследование не лишено недостатков: в нем участвовали только здоровые добровольцы, а объем выборки сравнительно небольшой. Для широкого внедрения метода потребуются более крупные и разнообразные наборы данных, а также сотрудничество с производителями смарт-часов.