Коробка Realme 16 Pro+ с перископной камерой засветилась в Сети

Появилась информация о смартфоне Realme 16 Pro+, который станет самой дорогой и продвинутой моделью новой серии. Официальная премьера серии ожидается 6 января. В Китае уже «утекла» фотография коробки Pro+.

Главная особенность, которую заметили на упаковке, — перископная телекамера на задней панели. Такая камера уже была в модели Realme 14 Pro+, но пропала в серии 15 Pro.

Точные технические характеристики пока не раскрыты. Возвращение перископной камеры в Realme 16 Pro+ может сделать смартфон привлекательнее — в Китае ходят слухи, что продажи серии Realme 15 оказались ниже ожидаемых.

Официальная информация появится на презентации 6 января.